12-04-2018

Rechercheteam valt woning Ulgersmaweg binnen

Groningen - De politie heeft donderdagmorgen rond 08:20 uur een inval gedaan in een woning aan de Ulgersmaweg 7.

Daarbij was ook de Duitse politie betrokken. Volgens de politiewoordvoerster Nathalie Schubart gaat het om een “buitenlandse zaak”. Er is in iedeer geval één persoon aangehouden in de lopende zaak, maar het is niet bekend waar die arrestatie heeft plaats gevonden. Ook was er een speurhond aanwezig en technische recherche.

