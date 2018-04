12-04-2018, Oogtv bron

Agente vervolgd vanwege schietpartij

Groningen - Een agente van het politiekorps Noord Nederland wordt vervolgd voor poging tot doodslag.

Ze vuurde in april vorig jaar enkele schoten af op een scooterrijder. Die werd er van verdacht kort daarvoor met een wapen te hebben gedreigd bij een ruzie in Paddepoel. Maar hij had er niets mee te maken.

Volgens het Openbaar Ministerie had de agente in dit geval nooit mogen schieten. De scooterrijder raakte niet gewond bij het incident.