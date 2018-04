Op een ledwall waarschuwd men met grote letters dat je goed moet opletten, de laatste tijd zijn er veel inbraken geweest. Sluit altijd goed ramen en deuren en laat wat verlichting aan als je weg gaat.

Als u een briefje tussen de deur of raamkozijn vindt, bel dan direct met de politie via 0900-8844. Raak het briefje vooral niet aan, zodat er geen sporen verloren gaan. Maak eventueel een foto van de situatie. Agenten zullen zo snel mogelijk langskomen om de verdachte situatiete onderzoeken en eventuele sporen veilig te stellen. Deze briefjes zijn vaak een voorloper van een woninginbraak. In andere gevallen gebruiken woninginbrekers ook wel houten takjes of andere voorwerpen.

Een woninginbraak kan een forse inbreuk hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, de daders hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien zijn er waardevolle spullen weggenomen. Hoewel het aantal woninginbraken de laatste jaren fors gedaald is, komen woninginbraken nog regelmatig voor.