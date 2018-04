12-04-2018, Brandweer Groningen persbericht

Word beroepsbrandweer in stad Groningen

Groningen - Wij zoeken enthousiaste beroepscollega's die willen werken aan de veiligheid in Groningen. Je werkt samen in een hecht team. Ben jij een teamplayer met passie voor het vak en wil je altijd blijven leren om beter te worden in jouw werk.

Dan is de beroepsbrandweer misschien wat voor jou! Word jij één van ons?

Bekijk de film om een indruk van ons werk te krijgen (2 minuten). Wat ga je doen?

Na een interne opleiding tot manschap/duiker treed je met doorzettingsvermogen en discipline op tijdens calamiteiten. Je voert de vier kerntaken uit voor het bestrijden van incidenten namelijk het blussen van brand, het verrichten van hulpverleningswerkzaamheden, het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen en het optreden bij waterongevallen.

Je voert de specialismen duiken en gaspakdrager uit.

Je bereidt je voor op je repressieve taak door middel van oefeningen en (bij-) scholing.

Je geeft algemene voorlichting over brandweer-werkzaamheden aan specifieke doelgroepen

Je verricht in opdracht van de ploegchef en/of bevelvoerder overige werkzaamheden uit.



De ideale achtergrond Je hebt minimaal (aantoonbaar) MBO 3 niveau, bij voorkeur in een technische richting

Je bent minimaal 18 jaar

Je bent in bezit van het rijbewijs B, waarbij het hebben van ook nog het rijbewijs C (E) een pré is.

Je hebt een uitstekende fysieke conditie.

Je beschikt over goede zwemvaardigheden en hebt minimaal zwemdiploma A.

Je hebt geen hoogte- en engtevrees

Je kunt een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen

Je hebt technisch inzicht en bij voorkeur heb je al enige jaren werkervaring opgedaan in een organisatie



Wat bieden wij?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor elkaar. We vertrouwen op jouw vakmanschap en leggen de verantwoordelijkheid daarmee laag in de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf verder kunt ontwikkelen. Jouw ideeën doen ertoe! Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de gemeentelijke CAO. Je werkt in een rooster van overwegend 24-uurs diensten. Daarbij kom je uit op een fulltime dienstverband van gemiddeld 36 uur per week. Wij gaan uit van een aanvangssalaris in schaal 4 (max € 2.470,-). Na het behalen van de opleiding tot manschap is inschaling in schaal 5 mogelijk (max € 2.599,-). Doorgroei naar een functie op schaal 6 (max € 2.729,-) behoort tot de mogelijkheden. Het salaris wordt aangevuld met een toelage onregelmatige dienst (ORT) en een duiktoelage. Word jij één van ons?

Check of jij aan de eerste voorwaarden voldoet. Selectieproces

De selectieprocedure ziet er als volgt uit: 20 en 21 april kennismakingsbijeenkomsten 11 mei fysieke vaardigheidstesten Week 22 speeddates om nader kennis te maken Week 23 sollicitatiegesprekken Week 25 duiktest Nader te bepalen 24 uur outdoor 1 september nieuwe collega’s worden welkom geheten.