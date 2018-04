12-04-2018, Martin Nuver 112Gr. & P. Wind

Kater`Chef`verdrinkt niet door hard te miauwen !

Groningen - Een kat is donderdagavond rond 20:10 uur bij de Oosterkade aan de dood ontsnapt. Het dier was in het water gevallen en kon met geen mogelijkheid zelf weer op de wal komen. `Hij kroop op een balkje onder de steiger`zei de duiker.