12-04-2018, Oldambtnu.nl foto`s en tekst

Schotse Hooglander kalf gered in Finsterwolde

Finsterwolde - Donderdagavond heeft de brandweer van Finsterwolde een Schotse Hooglander kalf gered van de verdrinkingsdood.

Het kalfje zat vast in de modder in natuurgebied de Tjamme maar kon er niet meer zelfstandig uitkomen. Het beestje was enorm verzwakt en kon niet zelfstandig staan. Vermoedelijk heeft het dier zo’n 8 uur vast gezeten.

De beheerder van het gebied was erg blij dat de brandweer het kalfje heeft gered en het komt Volgens hem helemaal goed met de Schotse Hooglander.

Dvhn