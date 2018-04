13-04-2018, Frank Bakker

Getuigen gezocht ongeval Kerklaan Haren

Haren - Was u getuige of weet u meer over de aanrijding van de Kerklaan in Haren afgelopen maandagavond belt u dan met de betrokken fietser via 0625353121.

De man heeft een forse hersenschudding opgelopen die avond. Hij kan zich niets meer herinneren.