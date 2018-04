14-04-2018, redactie & Johan Wildeboer

Aarbeving van 2.8 op Schaal van Richter (Video)

Garsthuizen - Rond 23:30 uur vrijdagavond is in Garsthuizen een aardbeving gemeten van 2.8 op de schaal van Richter. Bij de MeldkamerNN in Drachten zijn geen meldingen van incidenten binnengekomen.

Wel kwamen er berichten van verontruste inwoners binnen . Er was verder geen brandweer inzet nodig. Over schademeldingen zal zaterdag meer duidelijkheid komen. Wat kunt u doen na een beving? Zie: https://www.risicowijzergroningen.nl/risico-s/aardbevingen