14-04-2018, Redactie

North Frisian Percussion Corps op 112GroningenDag

Groningen - De muzikanten van het North Frisian Percussion Corps (NFPC) uit het Friese Dokkum komt zaterdag 16 juni 2018 naar de 112GroningenDag. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Het North Frisian Percussion Corps (NFPC) is begonnen als drumband en uitgegroeid tot een showcorps bestaande uit een unieke en energieke groep jonge muzikanten en colorguard. Het NFPC maakt deel uit van de Nederlandse top corpsen. Met hun oneindige enthousiasme weet het NFPC het publiek te vermaken met een show waarin bekende melodieën en ritmes ten gehore worden gebracht.

Afgewisseld door Het Politie Orkest Noord Nederland, zal het NFPC deze dag diverse optredens verzorgen en voor een feestelijke sfeer zorgen in en rond MartiniPlaza.

Meer informatie op www.nfpcdokkum.nl

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag