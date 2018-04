14-04-2018, Michael Huising 112gr.

Provinciale vaardigheidstoetsen brandweer in Winsum

Winsum - Zaterdag waren er n de klassen TS-HD en 112. De toetsen werden door brandweer Winsum in samenwerking met het ABWC georganiseerd.

Op de TS-HD baan was een heftruck tegen de verlichting aan het plafond gereden, hierdoor vatte een container met hout vlam door de vonken die vrij kwamen. De heftruck kwam onder stroom te staan. Bij aankomst van de brandweer kwam een man aanlopen die ook in het pand aanwezig was en tijdens het ongeval met zoutzuur aan het werk was, hij kreeg dit over zijn handen. Twee mensen in het pand moesten door de brandweer worden gered.

Op de 112 baan werden de korpsen voor een container gealarmeerd, tijdens het blussen hiervan komt een boer aanlopen die zijn zoon kwijt is. De blijkt in een giertank te zijn gevallen die nabij de containerbrand staat geparkeerd. Aan de korpsen om het slachtoffer uit de tank te redden.

uitslagen :

TS-HD

1. Veendam, VRGroningen

2. Vlagtwedde, VRGroningen

3. Oude Pekela, VRGroningen

4. Wagenborgen, VRGroningen

5. Woldendorp, VRGroningen

6. Siddeburen, VRGroningen

7. Winschoten, VRGroningen

8. Uithuizen 2, VRGroningen

9. Ten Boer, VRGroningen

10. Wehe den Hoorn, VRGroningen

112 baan

1. Borne, brw Twente

2. Oldebroek, VNOG

3. Steenwijk, VR IJsselland

4. Leek, VRGroningen

5. Harkstede, VRGroningen

6. Bierum, VRGroningen

7. Welsum, VR IJsselland

8. Winschoten 2, VRGroningen

9. Woerden, VRU