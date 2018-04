15-04-2018, Johan Wildeboer

“Dieseldieven” met auto te water in Stedum

Stedum - In de nacht van zaterdag op zondag zijn vrijwel alle hulpdiensten uitgerukt voor een voertuig te water aan de Lellensterweg bij Stedum

Bij aankomst van de eerste hulpdiensten lag er een auto in een brede sloot, alleen zat de bestuurder er niet meer in.

Nadat de brandweer het voertuig en het water rondom de auto gecontroleerd had, bleek er niemand meer aanwezig te zijn. Wel werd er een bijzondere lading in de kofferbak van de auto aangetroffen. Verschillende chemische vaten met het etiket van een bijtende vloeistof lagen in de kofferruimte.

Na onderzoek van de politie bleken deze gevuld te zijn met diesel. De politie gaat er dan ook van uit dat het om de bekende dieseldieven gaat. Ook bleek de eigenaresse van het voertuig in Assen te wonen en niet te weten dat haar auto ontvreemd was. De eigenaresse heeft aangifte gedaan van auto diefstal.

Het voertuig is voor onderzoek afgevoerd naar het politie onderzoekscentrum.