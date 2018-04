15-04-2018, 112Groningen

Brandgeur in auto laat brandweer uitrukken

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is zondagmorgen uitgerukt voor een autobrand aan de G. Boelmanweg in Wagenborgen.

De bestuurder rook een brandgeur in de auto en uit voorzorg werd de brandweer gealarmeerd. Onder de motorkap was een riem geknapt waardoor de brandgeur werd veroorzaakt. De bestuurder kwam met de schrik vrij.