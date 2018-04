15-04-2018, Martin Nuver 112Gr.

77 jarige man weer terecht dankzij oplettende burgers

Groningen - De 77-jarige man uit Groningen die sinds zaterdagavond werd vermist is weer na 17 uren terecht. De man is in goede gezondheid aangetroffen op het Schuitendiep/ Nieuweweg alwaar verkeersregelaars en een vrouw hem zondag vonden.