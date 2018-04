15-04-2018, 112Groningen

Ongeval letsel in Delfzijl

Delfzijl - Op de kruising Kon. Julianalaan met de Prins Bernhardlaan in Delfzijl heeft zondag een aanrijding tussen twee personenauto’s plaatsgevonden.

Vermoedelijk is een voorrangsfout de toedracht van het ongeval, 1 van beide bestuurders is ter plaatse behandeld aan pijnklachten in een ambulance.