15-04-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Automobilist(23) omgekomen bij ongeval in `t Zandt (Video)

`t Zandt - Aan de Omtadaweg in 't Zandt is zondagmiddag een automobilist(23) uit Loppersum tegen een boom gereden. De bestuurder zat bekneld. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De Voa gaat het ongeval in kaart brengen. Later op de middag is het wrak geborgen.