15-04-2018, Michael Huising 112gr.

Eenzijdig ongeval bij Anloo

Anloo (Dr.) - Zondagmorgen is een auto op de Gasterenseweg in Anloo uit de bocht gevlogen en in de sloot beland.

Diverse hulpdiensten werden gealarmeerd, waaronder de brandweer en het MMT. De brandweer heeft de accu van de auto losgekoppeld, maar hoefde verder niet in actie te komen. Een inzittende werd voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd.