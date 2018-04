15-04-2018, Hennneptem

15 verdachten na inval bij woonwagenkamp De Kring

Hoogkerk - Zondagmiddag rond 13:30 uur was er een inval gedaan bij woonwagenkamp De Kring op de Peizerweg nabij Hoogkerk. Meer dan 15 verdachten worden verhoord.

Henneptoppen en hennepkwekerijen werden aangetroffen en in beslag genomen. Ook ondermijning wordt meegenomen in het onderzoek. In 2015 was er ook al een grote inval bij De Kring.