15-04-2018, Martin Nuver 112Gr. & Robert van der Veen

Krakers moeten van de Gemeente weer weg

Hoogkerk - Een groep van ongeveer tien mannen en vrouwen hebben zondagmiddag het terrein aan de Johan van Zwedenlaan waar vroeger de oude vloeivelden van de Suikerunie-fabriek waren gekraakt. (Vroeger De Verbetering)

Ze stonden voorheen nabij het Driebond-terrein en kwamen zondagmiddag met een aantal caravans naar het terrein aan de Johan van Zwedenlaan tegenover Ruskenveen. Wij waren er om 19:45 uur om te kijken. Van de week richten ze alles beter in op het terrein.

De groep heeft een voorlichtster en die meldt: “We zijn een hechte vriendengroep die graag op onafhankelijke, betaalbare en flexibele manier wil wonen. Duurzaam kunnen leven speelt ook een grote rol, zo hebben we al een compost-toilet en zonnepanelen geïnstalleerd. Komende tijd gaan we bezig met de verdere inrichting van het terrein, zoals een moestuin en zonneboiler.”

Volgens de bewoners zijn ze een waardevolle toevoeging omtrent alternatieve woonvormen die al in de stad te vinden zijn. “We hebben er vertrouwen in dat de gemeente ons de ruimte gunt om innovatieve woonvormen te ontwikkelen.”

De voormalige vloeivelden die toebehoorden aan de oude Suikerunie-fabriek die de afgelopen jaren ontmanteld is, zijn inmiddels zo’n zes jaar buiten gebruik. De verwachting is dat de gemeente maandag poolshoogte komt nemen.

Update:

De krakers van de oude vloeivelden van de suikerfabriek moeten van het terrein verdwijnen. Dat meldt de gemeente maandagmiddag.

Als zij niet vrijwillig vertrekken komt de gemeente in actie. “Als de krakers niet weg gaan komen we in een juridisch conflict”, aldus gemeente-woordvoerder Hans Coenraads.

De krakers stonden voorheen op het Driebond-terrein en kwamen zondagmiddag met een aantal caravans naar het terrein aan de Johan van Zwedenlaan tegenover Ruskenveen. Ze willen er duurzaam en zelfvoorzienend leven.