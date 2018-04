16-04-2018, Dennis Postma 112Gr.

Forse buitenbrand in Siddeburen

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen heeft zondagavond een buitenbrand geblust aan de Rotmerweg in Siddeburen.

In een bult met stro, midden in een weiland was brand ontstaan. De brandweer is enige tijd bezig geweest met het bestrijden van de brand. De oorzaak is onduidelijk.