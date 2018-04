16-04-2018, Oldambtnu.nl foto`s en tekst

Fors ongeval in Finsterwolde (Video)

Finsterwolde - Aan de Hoofdweg in Finsterwolde is maandag aan het einde van de middag een ongeluk gebeurd.

Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van een personenauto de macht over het stuur kwijt en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder van de auto is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijdt en overgedragen aan het ambulancepersoneel.