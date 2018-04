16-04-2018, Dennis Postma Oldambtnu.nl & Mark Heikens 112Gr.

Zwaargewonde na frontale botsing Nieuwolda (Video)

Nieuwolda - De Hoofdweg Oost is maandagavond tijdelijk afgesloten geweest na een frontale botsing tussen een personenauto en een bestelbus. Bij het ongeval zijn twee personen gewond geraakt.

Rond half zeven werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. Meerdere brandweervoertuigen, ambulances, politie en de traumahelikopter werden opgeroepen. De brandweer heeft na een half uur een persoon weten te bevrijden uit de auto. Zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de bestelauto gaf aan last van zijn nek te hebben, hij is voor controle in de ambulance gegaan. Wat de toestand van de slachtoffers is, is onbekend. De verkeersongevallenanalyse van de Politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk. Berger Fruitema heeft de voertuigen afgesleept.

Video Gerrie de Groot