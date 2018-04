17-04-2018, Jeroen Bos & Dennis Postma - 112Gr.

Grote belangstelling voor afscheid Pieter Smit (2x Video)

Gemeente Oldambt - In de gemeente Oldambt nemen inwoners, genodigden en familie vandaag afscheid van hun plotseling overleden burgemeester.

Burgemeester Pieter Smit overleed vorige week plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand.

De kist met het lichaam van Pieter Smit is vanmorgen om 9 uur opgehaald bij zijn woning in Scheemda. Vanaf daar gaat de stoet via Heiligerlee en door Winschoten naar cultuurcentrum De Klinker voor de besloten afscheidsceremonie.

Video