17-04-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht & Info 112groningen APP

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding welke plaatsvond op vrijdag 30 maart 2018 omstreeks 14.30 uur op de Siersteenlaan te Groningen.

Het slachtoffer fietste opzij van de Aldi over de parallelweg en werd geraakt door een automobilist en kwam ten val. Omstanders hielpen het slachtoffer en de ambulance kwam ter plaatse.

Meneer werd met letsel opgenomen. De politie is op zoek naar de omstanders welke zich over de man ontfermden en de bestuurder van een grijze personenauto welke mogelijk betrokken is.

(nr 2018087996)

