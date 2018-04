18-04-2018, 112Groningen

Ongeval gevaarlijke stoffen bij Farmsum snel onder controle

Farmsum - Op het chemiepark aan de Oosterhorn in Farmsum is woensdagmorgen de brandweer met meerdere ploegen de bedrijfsbrandweer van het chemiepark aan het assisteren. Er is middel OGS gegeven bij Teijin Aramid .