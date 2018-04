18-04-2018, Facebook Politie

Auto gestolen in Bedum

Bedum - Dinsdagnacht, 17 april 2018, is er vanaf de Kieviet te Bedum een BMW 1er reihe, zwart, voorzien van het kenteken 65-JZD-5, weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets gezien, of heeft iemand het voertuig vandaag nog zien rijden of weet iemand waar dit voertuig nu is. Mocht dit zo zijn, meldt u zich dan via 0900-8844 of via een PB.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl