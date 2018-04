18-04-2018, Redactie

Veel kinderactiviteiten tijdens 112GroningenDag

Groningen - Op zaterdag 16 juni tijdens de 112GroningenDag is er ook volop vertier voor de kinderen. Er is deze dag een speciaal Kinderplein ingericht waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven met Springkussens, Clown Marco, Paw Patrol, en nog veel meer...

Op het kinderplein kunnen de kinderen zich prima vermaken op de springkussens en zich laten amuseren door Clown Marco. Ook kunnen ze zich daar laten schminken en een mooie kleurplaat maken. Ook is er, in samenwerking met het Rode Kruis, een speciale Meet en Greet met Paw Patrol, het populaire kinderprogramma van Nickelodeon. Natuurlijk is er op de dag genoeg actie voor de kinderen. Zelf “brand” blussen samen met de jeugdbrandweer, spectaculaire demonstraties bekijken van de politie en brandweer of klim zo hoog mogelijk in een klimwand van Koninklijke Marine. Een kijkje nemen in de grote brandweervoertuigen of plaats nemen in een gepantserde tank van het leger is ook al een belevenis op zich. Ook is er een groot veld waar radiografische hulpverlening voertuigen rondrijden, midden in een miniatuurlandschap.





Naast alle vrolijke activiteiten is de 112GroningenDag ook bijzonder leerzaam voor kinderen. Wat houdt het werk in van de politie, brandweer en ambulance? Wat moet je doen als er brand uitbreekt? Er zijn speurtochten waarbij de kinderen zelf van alles ontdekken over het werk van de hulpdiensten, maar ook wat ze zelf kunnen doen.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag