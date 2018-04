18-04-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht van inbraak Scharlakenhof Haren

Haren - Tussen zondag 15-4-2018 en maandag 16-04 is er ingebroken in de sporthal Scharlakenhof te Haren.

Hierbij is o.a een grote partij dakbedekkingsmateriaal weggenomen en gezien de hoeveelheid hiervan, zal er vermoedelijk sprake zijn van meerdere daders.

Hebt u iets gezien of informatie over de diefstal, graag een reactie o.v.v BVHnr 2018091951 via tel. 09008844.