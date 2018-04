18-04-2018, Patrick Wind 112gr.

Fietser botst met slagboom Gerrit Krolbrug

Groningen - Woensdagavond is een fietser tegen een slagboom aangereden die omlaag kwam. De persoon dacht nog even snel over de Gerrit Krolbrug bij de Koreweg te gaan toen deze omlaag kwam.

De man kwam ten val en had een hoofdwond opgelopen. De man is naar het UMCG gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.