18-04-2018, Wim Gelling - RTV1

Schade na botsing in Stadskanaal

Stadskanaal - Bij een ongeval op de Emmastraat in Stadskanaal zijn woensdagavond twee auto's beschadigd geraakt.

Zover bekend wilde een van de betrokken voertuigen een uitrit uitrijden waarbij de andere auto over het hoofd werd gezien. Een ambulance is ter plaatse gekomen om zich over de betrokkenen te ontfermen. Voor zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.