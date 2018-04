19-04-2018, Oldambtnu.nl

Voorzijde trekker volledig afgescheurd na ongeval (Video)

Midwolda - Op de hoofdweg in Midwolda heeft Donderdagmorgen een aanrijding plaats gevonden tussen een trekker en een busje. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

Wel was er een bizarre schade. De volledige voorzijde van de trekker is door de klap afgescheurd. De trekker is door het loonbedrijf geborgen. De personen auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Tv Noord Nos