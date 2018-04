19-04-2018, Zwaantje de Jong/ 112Marum.nl

Scooterrijder en automobilist botsen bij De Wilp

De Wilp - Op de Oosterweg in de Wilp zijn donderdagmorgen een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.

Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog niet bekend. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de scooterrijder onderzocht, en later met o.a. knieletsel overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie maakte rapport op van de aanrijding.

Zowel de scooter als de auto raakten licht beschadigd bij de aanrijding.