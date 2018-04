20-04-2018, Patrick Wind 112gr.

Brand in stacaravan bij Lageland

Lageland - In een stacaravan op camping Eemsverlaat is donderdagavond rond 18:30 brand uitgebroken. Hierbij viel 1 gewonde. Over de oorzaak is niks bekend.

De brandweer was snel ter plaatse en had de brand die al deels door bewoners was geblust snel onder controle. Ook hebben bewoners een aantal gasflessen uit de caravan gehaald. De bewoner werd gecontroleerd in de ambulance.