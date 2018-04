20-04-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval op de Bedumerweg/ Floresstraat

Groningen - Op de Floresstraat/ Bedumerweg in de stad was vrijdagmiddag rond 16:00 uur een ongeval gebeurt. Koelvloeistof lekte en een bumper was kapot door de klap.

Twee auto`s botsten op elkaar na een voorrangsfout van de rode automobilist. 1 partij kon zelf weer verder rijden. Poort heeft de andere auto geborgen.