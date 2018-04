20-04-2018, Joey Lameris/112Gr.

Vrachtwagen blokkeert korte tijd Hora Siccamasingel

Groningen - Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur heeft vrijdagmiddag met zijn combinatie een tijd lang de Hora Siccamasingel in de de Wijert geblokkeerd.

Dit kwam doordat de trailer van de vrachtauto om 16:15 uur los schoot. Hierdoor schoot de trailer door en kwam naast de vrachtwagen terecht.



De politie heeft de straat tijdelijk afgesloten voor al het verkeer omdat er een kans was dat de trailer, die volgeladen is met staal, zou kunnen scheuren. Om 17:00 uur was alles opgelost.