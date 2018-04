21-04-2018, redactie

Ongeval letsel bij Niehove

Niehove - Bij een ongeluk op de Gaaikemaweg bij Niehove is vrijdagnacht om 00:40 uur een gewonde gevallen.

De bestuurder reed in de richting van Kommerzijl toen deze in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor. Hij kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. De traumahelikopter kwam ter assistentie ter plaatse. De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.