21-04-2018, Redactie

Brandweeropleidingen Noord (BON) en Oefencentrum Noord (OCN) op 112GroningenDag 2018

Groningen - Brandweeropleidingen Noord (BON) en Oefencentrum Noord (OCN) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

BON en OCN verzorgen het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van brandweermensen. Dit doen we hoofdzakelijk voor de drie Noordelijke Veiligheidsregio’s, maar ook andere regio’s komen bij ons oefenen. De organisatie bestaat dit jaar 52 jaar.





We verzorgen de opleidingen van Manschap A tot officiersniveau, en beschikken over twee oefenlocaties, één in Zuidbroek (1978), en één in Wijster (2005). Op deze locaties kunnen brandweermensen trainen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en treinincidenten.





112GroningenDag 2018

Op 16 juni presenteren wij ons in een gezamenlijke stand met de Veiligheidsregio Groningen. Wij nemen onze nieuwste tankautospuit mee en demonstreren met een explosiekast (onder veilige omstandigheden) wat er kan gebeuren met een ongewilde gasconcentratie in huis, waarbij op een onverwacht moment de koelkast aanspringt en een vonk trekt.





U kunt bij ons zelf oefenen met virtual reality en we laten zien wat de positieve en negatieve invloed is van ventilatie bij brand. Hiervoor gebruiken we een van plexiglas gemaakt huisje met meerdere etages waarin rook wordt gepompt. Met een ventilator worden beide invloeden zichtbaar gemaakt. Natuurlijk kunt u bij ons informatie krijgen over wat een opleiding tot brandweerman/-vrouw inhoudt en laten we u graag zien welke oefenmogelijkheden er zijn op onze locaties.





Op onze website: www.bon-holding.nl is uitgebreide informatie over ons te vinden.





Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze stand!





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag