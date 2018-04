21-04-2018, Martin Nuver 112Gr. & Jordi Haverdings

Dekbed vat vlam bij opvang dak-en thuislozen

Groningen - Zaterdagavond werd de brandweer om 20:40 uur opgeroepen voor een nacontrole in de Schoolstraat.

Bij aankomst bleek er een dekbed te hebben gebrand in het pand waar dak-en thuislozen overnachten. Et was veel rook binnen, daarom werd het pand even geventileerd door de brandweer. Niemand raakte gewond. De oorzaak is onbekend.

Tv Noord