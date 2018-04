22-04-2018, Politie Ommelanden West Facebook

Wiet aangetroffen na onwelwording persoon

Ommelanden West - Bij een melding van een onwelwording in het Ommelanden west(plaats onbekend) gebied trof de politie in de woning meerdere hennepkwekerijen aan. Deze zaten o.a. in een kweektent.

Dergelijke thuiskwekerijen zien ze vaker. Helaas brengt dit ook gevaren met zich mee zoals koolmonoxidevergiftiging, wateroverlast en brandgevaar. De kwekerijen zijn door een specialistisch bedrijf ontmanteld en afgevoerd.