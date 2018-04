23-04-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Basisschool korte tijd ontruimd wegens ‘gaslucht’

Winschoten - CBS De Vossenburcht is maandagochtend een korte tijd ontruimd geweest. Dit wegens een vreemde lucht wat rook naar aardgas.

Een leraar van de school vertrouwde het niet en heeft de brandweer ingeschakeld. Om de kinderen in veiligheid te brengen heeft de school besloten om de school een korte tijd te ontruimen. Verkenning Ter plekke heeft de brandweer een verkenning gehouden rondom de school en het gymlokaal.

Aangezien het een incident betrof achter de Plus Supermarkt is besloten om ook deze te verkennen. Uiteindelijk bleek het een ontluchting te zijn van een co2-installatie. De kinderen konden vrij snel weer de les in, waarna de brandweer retour ging naar de kazerne.