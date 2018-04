23-04-2018, Oogtv bron

Rijden onder invloed van drugs

Groningen - Het Flexteam Groningen heeft de afgelopen maanden vijftig bestuurders betrapt voor rijden onder invloed van drugs.

De politie is drie maanden geleden begonnen gebruik te maken van de nieuwe speekseltesten. In alle vijftig gevallen zijn de rijbewijzen ingevorderd en is proces-verbaal opgemaakt Zondag werd in de stad een bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed van drugs.

Hij verklaarde inderdaad geblowd te hebben. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is aangemeld voor een cursus. Het doel daarvan is, automobilisten ertoe te bewegen geen drank of drugs te gebruiken als hij nog moet rijden.