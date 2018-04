23-04-2018, Oogtv bron & Youtube video

Massale vechtpartij na voetbalwedstrijd (Video)

Groningen - Een paar uur na de wedstrijd zondag tussen Groninger Boys en Helpman in de derde klasse, is op sportpark West End een massale vechtpartij uitgebroken. De politie is op de hoogte van de vechtpartij. Er zijn nog geen aangiftes gedaan.

Volgens getuigen begon het met een ruzie tussen een speler van Helpman en een speler van Groninger Boys. Meerdere mensen raakten gewond waaronder twee voetballers. Er zou flink wat alcohol in het spel zijn geweest. “We kregen om 19.00 uur een melding dat er buiten een vechtpartij aan de gang was”, aldus politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. “Toen de collega’s arriveerden waren de groepen al uit elkaar gegaan. We hebben niemand aangehouden en er zijn geen aangiftes gedaan, dus is onze rol voorlopig minimaal”. Volgens Helpman voorzitter Jan van der Lei wilde een speler van Helpman in de kantine nog zijn excuses maken aan een speler van Groninger Boys. “Dat werd niet geaccepteerd en er werd gescholden en geduwd. Toen hebben wij onze spelers maar op de fiets gezet om naar de binnenstad te gaan. Toen we bij de poort stonden begon het pas echt. Het ging volgens mij meer om een privékwestie dan Groninger Boys – Helpman”. Omdat een broer van een speler van Helpman die daar in de buurt woont bij de vechtpartij betrokken was schoot de Helpman speler te hulp en raakte daarbij gewond. “Jammer dat zo’n mooie middag met een overwinning voor ons zo moest aflopen”, aldus Van der Lei. “We geven voorlopig geen commentaar”, aldus bestuurslid Marcel Klunder. “We gaan eerst uitzoeken wat er is gebeurd, dan komen we met iets naar buiten”. Het was een beladen wedstrijd tussen de nummers één en twee in de derde klasse die door koploper Helpman met 5-3 werd gewonnen.