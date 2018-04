23-04-2018, Persbericht

Reddingbootdag KNRM in Eemshaven en Lauwersoog

Eemshaven/ lauwersoog - Zaterdag 28 april 2018 aanstaande organiseert de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) de landelijke open dag. De zogenoemde ‘Reddingbootdag’.

Ook reddingstation Eemshaven opent de deuren voor donateurs en overige belangstellenden. Iedereen is dan weer van harte welkom om van 10.00 uur t/m 16.00 uur een kijkje achter de schermen te nemen op het reddingstation aan de Borkumweg 5 in de Eemshaven. Een dag die elk jaar veel mensen trekt om te genieten van allerlei leuke activiteiten.

De Nationale Reddingbootdag is bij uitstek geschikt om actief kennis te maken met het reddingwerk op zee en de mensen die dit werk vrijwillig uitvoeren. Uiteraard kunnen donateurs meevaren met de reddingboot Jan en Titia Visser. De reddingboot vaart de hele dag af en aan. Een plekje aan boord naast de schipper, is dan misschien zelfs wel mogelijk. Bent u nog geen donateur van de KNRM, dan kunt u tijdens de Reddingbootdag donateur worden en mag u zeker meevaren met de reddingboot. Ook krijgt u dan een leuk welkomstgeschenk. ‘s Middags zullen de Duitse collega’s van de DGzRS Borkum weer aanwezig zijn om de sfeer compleet te maken.

Hun reddingboot de ‘Alfried Krupp’ ligt momenteel op de werf voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt en zal net niet op tijd terug zijn om mee te kunnen naar de Reddingbootdag in de Eemshaven. Daarom komen de Borkummer redders met het schip de ‘Vormann Jantzen’. Zij zullen samen met de reddingboot van station Eemshaven een reddingdemonstratie geven in de haven nabij het reddingstation. Een paar enthousiaste politieagenten van het Korps Landelijke Politie Diensten zullen de hele dag aanwezig zijn om over hun werk te vertellen en nemen een snelle politieboot mee op een trailer. Deze kunt u uitgebreid bezichtigen. Kinderen kunnen o.a. geschminkt worden of een speurtocht in het stationsgebouw doen.

Uit de goede oplossingen worden na afloop 3 winnaars getrokken. Ook zijn er dit jaar weer vele leuke artikelen met KNRM opdruk verkrijgbaar en op het terras of in het stationsgebouw kunt u genieten van een kop koffie, thee of frisdrank of een lekkere warme hap. 's Ochtends helpen accordeonisten Bram Bos en Fokko Bakker samen met Ite Bos op een klein drumstel de sfeer te verhogen en 's middags wordt voor de 25e keer het folk- en shantykoor 'Westerstörm' uit Westerbroek verwelkomd. Zij zullen dan meerdere optredens verzorgen. Kortom een hele leuke dag voor jong en oud!

Ter info: Ook in lauwersoog kun je terecht bij de KNRM station !