23-04-2018, Redactie

USAR.NL op 112Groningen-dag

Groningen - Ook op de 112Groningen-dag: het Nederlandse reddingsteam USAR.NL. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

USAR.NL is een specialistisch bijstandsteam dat in binnen- en buitenland kan worden ingezet. In september 2017 verleende het team nog twee weken noodhulp op het eiland Sint Maarten na de ravage die orkaan Irma achterliet.





USAR.NL bestaat bestaat uit zoek- en reddingspersoneel, verpleegkundigen en artsen, speurhonden en -geleiders, bouwkundigen, ondersteunend personeel en leidinggevenden. USAR.NL telt bij een inzet zo’n 61 medewerkers. Hiervoor kan geput worden uit een personeelsbestand van ca. 145 medewerkers. Deze medewerkers zijn allen werkzaam voor de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie, Ministerie van Defensie, Haags Medisch Centrum en het Instituut Fysieke Veiligheid.





Het team bestaat inmiddels 15 jaar en is ingezet in onder andere Marokko, Pakistan, Haïti, Nepal en Sint Maarten. Ook in Nederland is er gebruik gemaakt van het expertise van USAR.NL zoals bij het ongeval met het brugdek in Alphen aan den Rijn, een gasexplosie in Rotterdam en de instorting van een winkel in Den Bosch.





Tijdens de 112Groningen-dag is de reddingsgroep van Veiligheidsregio Hollands Midden de hele dag aanwezig om alle vragen te beantwoorden en het materieel van USAR.NL te demonstreren. Zo kun je bekijken welke middelen USAR.NL gebruikt om slachtoffers onder het puin te bevrijden. Komt dat zien!





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag