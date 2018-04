23-04-2018, 112Groningen

Stad hermetisch afgezet en zwaar beveiligd tijdens Koningsdag

Groningen - Aanstaande vrijdag komt Koning Willem Alexander en Koningin Maxima in de stad Groningen om Koningsdag te vieren.

De politie en de Gemeente Groningen zijn al een week bezig om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo zijn er tientallen extra camera`s opgehangen in diverse straten in de stad en zijn erstraat blokkades neergezet om auto`s te weren.

Men wil voorkomen dat je het `Apeldoorn` effect in Groningen krijgt. Daar reed een aantal jaren terug een auto in op de konijnklijke bus tijdens Koninginnedag. Anti terrorisme is nu eenmaal nodig in dit tijdperk. De politie en andere diensten staan op scherp deze week.