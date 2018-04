24-04-2018, Oogtv bron

Vrachtschip Groningse rederij gekaapt in Nigeria

Groningen - Een vrachtschip van de Groningse rederij ForestWave is zaterdag voor de kust van Nigeria gekaapt door Afrikaanse piraten.

De twaalf buitenlandse bemanningsleden zijn vervolgens gekidnapt. Het vrachtschip FWN Rapide voer met veertien bemanningsleden tussen Ghana en de Nigeriaanse haven Port Harcourt, toen het werd gekaapt. De piraten namen twaalf van de veertien bemanningsleden mee.

De twee achtergebleven collega’s wisten het schip in veiligheid te brengen. Er zijn geen Nederlanders bij de kaping betrokken. De bemanningsleden zijn vermoedelijk gekidnapt in een poging om losgeld te krijgen. De rederij meldt in nauw contact te staan met de familieleden van de gijzelaars.