O.M. eist 30 jaar cel voor dubbele moord

Groningen - Justitie eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Maikel S. Hij wordt verdacht van moord op de Stadjers Gudrun Kuster en Trevor Griffiths, nu ruim vijf jaar geleden.

De 42-jarige S. werd vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel voor doodslag. Het OM ging vervolgens in hoger beroep. Hij ontkende opnieuw iets met hun dood te maken te hebben.

De 66-jarige Gudrun Küster werd in de ochtend van 18 januari om het leven gebracht in haar woning aan de Oliemuldersweg. In de loop van de middag werd de 71-jarige Trevor Griffiths vermoord, in zijn huis aan de Waldeck Pyrmontstraat. De verdachte was een bekende van de twee slachtoffers.

