24-04-2018, Ingezonden door ploeg B

Ab-Johan de Vries draait laatste dienst na 32 jaar

Groningen - Op 1 mei gaat brandweer collega Ab-Johan de Vries de repressieve dienst van brandweer Groningen na 32 jaar verlaten. Dinsdag draaide hij zijn laatste 24 uur dienst in ploeg B.

De dag begon op de kazerne in Vinkhuizen. Daar mocht de oud commando even terug in de tijd. Een stormbaan en een oefening kompaslezen werd afgewisseld met een wandeling met bepakking. Bijgekomen van deze beproeving volgde de volgende uitdaging, op een versierde bakfiets van de kazerne Vinkhuizen naar de kazerne Sontweg.

Op de Grote Markt werd er een overdracht geregeld en tevens volgende een fotomoment onder de Martinitoren. Na de warme maaltijd was het tijd om de duikinstructeur/duiker zijn laatste duik te laten beleven. Zijn droom kwam uit, onderwater zwom hij zowaar tegen een zeemeermin aan. Na deze duik werd symbolisch zijn duikpak aan de wilgen gehangen. Op de kazerne volgen nog diverse gezellige opdrachten.

Wij(de collega`s) danken Ab voor zijn geweldige positieve bijdrage de afgelopen 32 jaar, en wensen hem een gezellige en gezonde toekomst toe.



Wij, je collega’s van de repressieve dienst zullen eindelijk van de rust op de kazerne’s gaan genieten. Ook namens 112Groningen geniet van je vrije tijd !