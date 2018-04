25-04-2018, Michael Huising 112gr.

Schoorsteenbrand in Annen

Annen - Dinsdagavond om 22.50 uur werd er een schoorsteenbrand gemeld aan het Annermoeras in Annen.

Het betrof een rietgedekte woonboerderij. Brandweer Annen en de hoogwerker van Veendam werden gealarmeerd. De situatie was snel onder controle en nadat het kanaal was geveegd was het gevaar voorbij.