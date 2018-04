24-04-2018, Politie Oldambt Facebook

Tips van politie bij pech aan de weg !

Oldambt (regio) - Of je nou een gloednieuwe auto hebt of eentje op leeftijd die altijd keurig z'n beurtjes heeft gehad, pech onderweg kan je stomweg overkomen, zoals deze automobilist in het Oldambster gebied. Wat tips van de politie.