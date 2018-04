25-04-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl & Michael Huising

Auto beschadigd na brand

Muntendam - Op de parkeerplaats achter de woningen aan de Burgemeester Buitenhofstraat in Muntendam is in de nacht van dinsdag op woensdag een poging gedaan om een geparkeerde auto in brand te steken.

De brand die had gewoed bij de linker voorwiel was bij aankomst van de gealarmeerde brandweer van Zuidbroek al bijna gedoofd. De brandweer heeft de auto gecontroleerd en de nog smeulende resten na geblust.